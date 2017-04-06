 Fernandao ülkesine gidiyor – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Fernandao ülkesine gidiyor

    Fernandao ülkesine gidiyor

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fenerbahçeli futbolcu Fernandao, tedavisine Brezilya'da devam edecek.

    Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Fernandao'nun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kolunun üst tarafında 5 parça kırık oluşmuş ve ertesi gün ameliyat olmuştu. Omzunda bir breysi var. Dirsek hareket açıklığını bir miktar sağlamaya çalışıyoruz. Burada beklememiz gereken kemiğin kaynaması. 2 ay bekleyip daha sonra asıl ciddi rehabilitasyon sürecine başlayacağız. Bu süreçte dinlenecek. O yüzden tedavisini Brezilya'da sürdürecek." ifadelerini kullandı.

    Fernandao'nun 6-8 hafta sonra kontrole geleceğini aktaran Kunduracıoğlu, gidişata göre tedaviyi düzenleyeceklerini kaydederek, "Dönüşü için 3 ay demiştik. Son 1 aylık dönem kuvvetlendirme, hareket açıklığını sağlama, rehabilitasyon sürecinin hızlanması olacak. Kişiye özgü tedavilere devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:38
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