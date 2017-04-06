Fernandao ülkesine gidiyor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fenerbahçeli futbolcu Fernandao, tedavisine Brezilya'da devam edecek.
Fernandao'nun 6-8 hafta sonra kontrole geleceğini aktaran Kunduracıoğlu, gidişata göre tedaviyi düzenleyeceklerini kaydederek, "Dönüşü için 3 ay demiştik. Son 1 aylık dönem kuvvetlendirme, hareket açıklığını sağlama, rehabilitasyon sürecinin hızlanması olacak. Kişiye özgü tedavilere devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:38
- Şenes Erzik seçim sonrası konuştu
Toplam 1
Yorum
adalet Yıllarca UEFA da görev yaptın.Ne demek Almanya ile şanslar eşit.Onlar daha önce bu şampiyonayı düzenlediler.Bizim hakkımız demiyorsun.Yazık
- Tudor ile sorunu yok!
Toplam 4
Yorum
Xxx Bu sorun dediğiniz nedir bu adam kimdir kendisini ne sanmaktadır yılda üzerimizden çuvalla para kazanan kimdir miadı doldu yolla yolla
- Kadıköy'de şoke eden rakam!
Toplam 9
Yorum
adalet Bu fotoğraftaki çocuklarn Azizin maça geterdiği çocuklar.Hepsi 15-20 arası.Maçı izlerken dikkatimi çekti.Her maça geliyorlar.Düşündürücü
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