 Fenerbahçe'de Akhisar hazırlıkları – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de Akhisar hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Akhisar hazırlıkları

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında pazar günü evinde Akhisar Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kayserispor karşısında forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Çalışmayı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:35
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