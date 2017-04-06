Fenerbahçe'de Akhisar hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında pazar günü evinde Akhisar Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kayserispor karşısında forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Çalışmayı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.