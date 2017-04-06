Fenerbahçe'de Akhisar hazırlıkları
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında pazar günü evinde Akhisar Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kayserispor karşısında forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Çalışmayı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş'in çekindiği iki Trabzonsporlu
Toplam 8
Yorum
1967 Babel Q. Defansmı yapacak Q. nın yusufa o yaptığı hareketten sonra sarı kart veren hakemlerle yenersiniz anca ama busefer hakemide yenicez.
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 9
Yorum
kartal yinemi bu hakem
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 1
Yorum
Erzurum Gardaş Brezilyaya gitsin hiç gelmesin
Fenerbahçe'de Akhisar hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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