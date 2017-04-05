 Yıldırım da Nyon yolcusu – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Yıldırım da Nyon yolcusu

    Yıldırım da Nyon yolcusu

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'nın Helsinki'deki toplantısına gidip Finansal Fair-Play görüşmesi yapmıştı.

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da gelecek ay Nyon'a giderek UEFA Başkanı Ceferin ile buluşacağı öğrenildi. Görüşmenin ana maddesi Türk kulüplerini zorlayan kur farkı olacak. UEFA'dan kolaylık istenecek Kanarya sezon başında UEFA Mali Kontrol Komitesi ile anlaşma yapmıştı.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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