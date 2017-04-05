Yıldırım da Nyon yolcusu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'nın Helsinki'deki toplantısına gidip Finansal Fair-Play görüşmesi yapmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da gelecek ay Nyon'a giderek UEFA Başkanı Ceferin ile buluşacağı öğrenildi. Görüşmenin ana maddesi Türk kulüplerini zorlayan kur farkı olacak. UEFA'dan kolaylık istenecek Kanarya sezon başında UEFA Mali Kontrol Komitesi ile anlaşma yapmıştı.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Yıldırım da Nyon yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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