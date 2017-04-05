 Sow’a 2 milyon euro – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Sow’a 2 milyon euro

    Sow’a 2 milyon euro

    , satışa çıkaracağı Sow için F.Bahçe’ye, “Bonservisini istiyorsanız teklifinizi sunun?” dedi. Kanarya’nın 2 milyon euro önereceği öğrenildi.

    , Al Ahli'ye 17 milyon euro'ya satıp bir sezonun ardından kiraladığı Moussa Sow'la devam etmek istiyor. Hedef ise yeniden kiralamak... Ancak Dubai ekibi, Senegalli golcüyü bonservisiyle vermek istiyor. Lima'yı serbest bırakıp yerine Makhete Diop'u transfer eden 'nin, önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Sow için Fenerbahçeli yetkilileri arayıp, "Eğer Sow'u istiyorsanız satmaya hazırız. Kiralık tekliflerine ise kapalıyız" bildiriminde bulundukları öğrenildi. Arap ekibine 'la devam etmek istediklerini aktaran sarı-lacivertli yönetimin, henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.

    KALMAYA DÜNDEN RAZI
    Sarı-lacivertli yönetimin , Sow için belirlediği rakamın ise 2 milyon euro olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. 31 yaşındaki golcü, her fırsatta Fenerbahçe'de kalmak istediğini söylüyor.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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