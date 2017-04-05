 Sobol’dan yalanlama – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Sobol’dan yalanlama

    Sobol’dan yalanlama
    F.Bahçe ve Beşiktaş'ın transferi için girişimlerde bulunduğu kaydedilen Eduard Sobol, iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Zorya'da kiralık oynayan ancak Shakhtar Donetsk'in oyuncusu olan 22 yaşındaki Ukraynalı sol bek, "'den menajerlerime ya da kulübüme herhangi bir teklif gelmedi" dedi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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