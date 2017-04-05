Salih: Az kaldı az!

Ligde son 5 haftada sadece Aytemiz Alanyaspor maçında 1 dakika forma giyen Salih Uçan, hiç moralini bozmuyor.

Genç oyuncu Fenerbahçe'den ayrılmayı da asla düşünmüyor. Dick Advocaat'ın takımdan ayrılıp yerine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe gelmesini bekleyen Salih'in, takım arkadaşlarına sürekli olarak "Az kaldı" dediği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'dan gelecek olan Mehmet Ekici ile de rekabet etmeye de hazır olduğunu söylediği belirtiliyor.