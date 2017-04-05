Josef'ten resital

Fenerbahçe’nin yıldızı Kayserispor karşısında 4 dakikada 1 asist yaptı, 1 de gol attı. Aatıf’ın golündeki müthiş pasıyla Ronaldinho’yu hatırlattı

Kanarya'nın orta sahası Josef de Souza, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında muhteşem bir 45 dakika oynadı. Brezilyalı yıldız, 31. dakikada Aatıf'ın golünde yaptığı asistle gözlerin pasını sildi. Josef, Faslı futbolcunun kendisine attığı pası kontrol edip muhteşem bir bilek hareketiyle yine Aatıf'ın önüne bıraktı. Aatıf da karşı karşıya ağları havalandırdı. Bu müthiş asistindeki hareketiyle Barcelona'nın unutulmaz yıldızı Ronaldinho'yu hatırlattı. Josef 34. dakikada Lens'in ortasına kule gibi yükselip takımının 2. golünü kaydetti. Josef maç sonunda "Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Derbi maçlardaki performansımızı sergilersek finale çıkarız" dedi.



AKLI BAHİA'DA

Kolu kırılan ve sezonu kapatan Jose Fernandao tedavi sürecini ülkesi Brezilya'da geçirecek. Sambacının Türkiye'ye gelmeden önce formasını giydiği Bahia'nın 26 Nisan'daki Kuzey Ligi şampiyonluk maçını izleyeceği belirtildi.



CARLOS UNUTMADI

Bir dönem F.Bahçe forması giyen Roberto Carlos dünyanın en büyük 3 derbisini saydı. Brezilyalı efsane sol bek ülkesinin Arjantin ile oynadığı maçlar haricinde Real Madrid-Barcelona ve Galatasaray-Fenerbahçe derbilerini öne çıkardı.