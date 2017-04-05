 ''İyi teklife ‘evet’ derler'' – Fotomaç – 05 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''İyi teklife ‘evet’ derler''

    ''İyi teklife ‘evet’ derler''

    F.Bahçe'nin için 'la anlaşmaya vardığı iddialarına Hollanda basını da duyarsız kalmadı.

    Haberlerde, ", 22 yaşındaki kanat oyuncusunun hâlâ yıldız potansiyeli olduğuna inanıyor. Ciddi bir transfer teklifi karşısında açık kapı da bırakıyor" ifadeleri yer buluyor. Feyenoord'un, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncunun kontratını uzatmak istediği belirtiliyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 'ye karşı 2 maçta da forma şansı bulan Bilal, 2014'te Heerenveen'den 3.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''İyi teklife ‘evet’ derler'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.