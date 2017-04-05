''İdmana çıkmadan oynamak istiyordu''

FutbolArena TV'ye konuşan Avcı, "Bunu tek bir tarafta aramak yanlış olur. İki tarafta da hatalar vardı. Van Persie'nin hocanın otoritesini sarsacak disiplinsiz hareketleri oldu. Antrenmanlara çıkmadan maçlarda oynamak istiyordu. Pereira ise çalışmadan yanaydı. İletişim konusunda eksikleri vardı ama onun da yapısı böyleydi" diye konuştu.