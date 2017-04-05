 Günay’a kabri başında anma – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Günay’a kabri başında anma

    Günay’a kabri başında anma
    'nin yüksek divan kurulu eski başkanı Yüksel Günay, ölümünün 3. yıl dönümünde Karacaahmet'teki kabri başında anıldı. Törene ailenin fertleri, F.Bahçe Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, kulüp çalışanları ile merhumun sevenleri ve yakınları katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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