''G.Saray'a gol atmak gibisi yok''
Persie, "Ben gerçek Fenerbahçeliyim" dedi. İlk yarıda oynanan derbide G.Saray filelerini iki kez sarsan RvP, özel bir üniversitenin ödül töreninde konuştu: Dünyalar benim oldu. O an, Türkiye’ye geldiğimden beri benim için en mutlu, en güzel andı.
Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında Kadıköy'de G.Saray'ı 2-0 yendiği maçta gollerin ikisini de atan Hollandalı yıldıza, "Fenerbahçeliler arasında bir gelenektir. 'Gerçek Fenerbahçeli olma konusu bunu gerektirir' denir. İlk gol anında ne hissettiniz?" sorusu soruldu.
Van Persie'nin yanıtı, "Benim için çok özel bir andı. Türkiye'ye geldiğimde bana 'Eğer sen Galatasaray'a gol atmazsan gerçek bir Fenerbahçeli değilsin' dediler. Golü atınca dünyalar benim oldu. Türkiye'ye geldiğimden beri benim için en mutlu, en güzel andı" şeklinde oldu.
Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin Avrupa'daki birçok derbiden daha büyük olduğunu savunan RvP, bu konudaki görüşlerini ise şöyle açıkladı:
"Kariyerim boyunca birçok derbi karşılaşmasına çıktım. Hollanda'da Feyenoord- Ajax maçları oynadım, İngiltere'de Arsenal-Tottenham, Manchester United-Manchester City maçları oynadım. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçına bakarsanız, o derbide her şey var. Bir derbi tecrübesi için elde edebileceğiniz her şey hem de! Birçok yönüyle tecrübe edeceğiniz en iyi derbi bu derbi."
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:28
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
''G.Saray'a gol atmak gibisi yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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