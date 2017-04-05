 ''G.Saray'a gol atmak gibisi yok'' – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''G.Saray'a gol atmak gibisi yok''

    ''G.Saray'a gol atmak gibisi yok''

    Persie, "Ben gerçek Fenerbahçeliyim" dedi. İlk yarıda oynanan derbide G.Saray filelerini iki kez sarsan RvP, özel bir üniversitenin ödül töreninde konuştu: Dünyalar benim oldu. O an, Türkiye’ye geldiğimden beri benim için en mutlu, en güzel andı.

    Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten ötürü özel bir üniversite tarafından 'Yılın Futbolcusu' ödülüne layık görülen Fenerbahçeli Robin Van Persie, düzenlenen ödül töreninde soruları yanıtladı.

    'nin sezonun ilk yarısında Kadıköy'de G.Saray'ı 2-0 yendiği maçta gollerin ikisini de atan Hollandalı yıldıza, "Fenerbahçeliler arasında bir gelenektir. 'Gerçek Fenerbahçeli olma konusu bunu gerektirir' denir. İlk gol anında ne hissettiniz?" sorusu soruldu.

    Van Persie'nin yanıtı, "Benim için çok özel bir andı. Türkiye'ye geldiğimde bana 'Eğer sen Galatasaray'a gol atmazsan gerçek bir Fenerbahçeli değilsin' dediler. Golü atınca dünyalar benim oldu. Türkiye'ye geldiğimden beri benim için en mutlu, en güzel andı" şeklinde oldu.

    Fenerbahçe- derbilerinin Avrupa'daki birçok derbiden daha büyük olduğunu savunan RvP, bu konudaki görüşlerini ise şöyle açıkladı:

    "Kariyerim boyunca birçok derbi karşılaşmasına çıktım. Hollanda'da Feyenoord- Ajax maçları oynadım, İngiltere'de Arsenal-Tottenham, Manchester United-Manchester City maçları oynadım. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçına bakarsanız, o derbide her şey var. Bir derbi tecrübesi için elde edebileceğiniz her şey hem de! Birçok yönüyle tecrübe edeceğiniz en iyi derbi bu derbi."
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:28
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