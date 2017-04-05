''Geçemezse yerde!''
Geçmişte Trabzonspor’u çalıştıran hocalardan birinin ilginç Volkan Şen raporu: Herkesi çalımlayıp geçeceğini sanıyor. Geçemezse yerde! ‘Bana faul var’ deyip çamur yapıyor.
"İdmanlarda bile rakibini geçemediği her pozisyonda kendisini yere bırakıyor. Enterasan bir kişilik. Kafasında bir saplantı oluşturmuş. 'Ben herkesi geçerim. Eğer geçemiyorsam, o zaman bana faul yapılmıştır' diye düşünüp çamur yapıyor. Onunla uğraşmaktan bıktım."
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
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