Geçmişte Trabzonspor’u çalıştıran hocalardan birinin ilginç Volkan Şen raporu: Herkesi çalımlayıp geçeceğini sanıyor. Geçemezse yerde! ‘Bana faul var’ deyip çamur yapıyor.

Futbolundan çok tartışmaları ve olayları ile gündeme gelen Fenerbahçeli Volkan Şen, en son Karabük'te kendisini 10 dakika içinde oyundan alan Advocaat'la tartışmıştı. Taraflar el sıkıştı, iş tatlıya bağlandı ama olay gündemdeki yerini koruyor. Bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran bir teknik direktörün geçmiş dönemde bordo- mavili yönetime milli futbolcu hakkında verdiği ortaya çıkan rapor ise hayli çarpıcı:



"İdmanlarda bile rakibini geçemediği her pozisyonda kendisini yere bırakıyor. Enterasan bir kişilik. Kafasında bir saplantı oluşturmuş. 'Ben herkesi geçerim. Eğer geçemiyorsam, o zaman bana faul yapılmıştır' diye düşünüp çamur yapıyor. Onunla uğraşmaktan bıktım."