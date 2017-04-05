 Fernandao cumaya yolcu – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    cumaya yolcu

    Fernandao cumaya yolcu
    Atiker Konyaspor maçında kolu kırılıp sezonu kapatan Fernandao, cuma günü Brezilya'ya gidiyor. Tecrübeli golcü bundan sonraki tedavi sürecini ülkesinde geçirecek. Dönüşü şimdilik mayıs ayı olarak belirlenen Fernandao, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 maçta 12 gole imza atmıştı.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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