Fernandao cumaya yolcu

Atiker Konyaspor maçında kolu kırılıp sezonu kapatan Fernandao, cuma günü Brezilya'ya gidiyor. Tecrübeli golcü bundan sonraki tedavi sürecini ülkesinde geçirecek. Dönüşü şimdilik mayıs ayı olarak belirlenen Fernandao, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 maçta 12 gole imza atmıştı.