Fernandao cumaya yolcu
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
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