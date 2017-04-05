Fenerbahçe'den taraftarlarına uyarı

Fenerbahçe, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada taraftarlarına uyarıda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, taraftarların 'isme özel atkı' yapıldığına dair kulüp tarafından aranmadığına dikkat çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftarlarını uyardı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde kulüp adına birilerinin Fenerbahçeli taraftarları arayarak, lisanslı ürün adı altında 'isme özel atkı' ve benzeri satışların yapılmaya çalışıldığını, bunun da kulüp tarafından yapılmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Son dönemlerde 0216 998 90 07 ve benzeri numaralardan taraftarlarımızın aranarak "İsme Özel Atkı" satışı yapılmaya çalışıldığına dair tespitler mevcuttur.



Kulübümüzün lisanslı ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapan Fenerium, Çağrı Merkezi üzerinden Taraftar Çiçek ve Fenerbahçe Dergisi haricinde ürün satışı YAPMAMAKTADIR.



Taraftarlarımızdan kendilerine telefonla ulaşarak yukarıda belirttiğimiz iki ürün haricinde, "İsme Özel Atkı" ve benzeri lisanslı ürünlerin satışını yapmaya çalışan şahıs ve kurumlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."