Emir büyük yerden!

Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'de izlediği yolu Gregory Van der Wiel'de de izliyor.

RvP'ye, "Kendine takım bul, sana her türlü kolaylığı sağlayacağız" sözü veren yönetim, Wiel'den kurtulmak için de aynı yönteme başvurdu. Hollandalı oyuncuya, "Seneye seninle devam etmek istemiyoruz. Kulüp bul, biz de gereken anlayışı gösteririz" denildi. Wiel'in durumu açtığı Advocaat'a, "Yönetim beni istemiyor. Bana şans ver, kendimi göstereyim" dediği, yönetimin de onayını alan tecrübeli hocanın vatandaşının isteğini yerine getirerek ilk 11'de şans vermeye başladığı öğrenildi.





Emre BOL