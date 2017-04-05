'Dev' indirim
Yönetim, kalan iç saha maçlarında biletlerde önemli bir indirim yapmayı planlıyor. Nedeni ise taraftar desteğini alıp Devler Ligi hedefine ulaşmak.
Bu yolda en büyük destekçi olan taraftarı da Kadıköy'e çekmek için çeşitli fikirler gündeme geldi. Bunlardan en öne çıkanı biletlerde yapılacak dev indirim oldu. Kendi sahasında bu sezon maç başı ortalama 19 bin taraftara oynayan Fenerbahçe daha önce biletleri 65 TL ile 250 TL arasında satıyordu.
Rakamlarda ciddi bir indirim yapmayı planlayan yönetimin bunu başkan Aziz Yıldırım'ın onayına sunduğu bildirildi. Kararın kesinleşmesi durumunda ligin kalan iç saha maçları olan Çaykur Rize, Antalya ve Trabzon sınavlarında biletlerde önemli ölçüde indirim yapılacak.
ESKİ GÜNLERE DÖNECEK
Bunlara kupada yarı finale çıkılması durumunda oynanacak maç da eklenecek. Böylece '12. Adamı' oyuna sokmak isteyen yönetim, 40 bin seyirci ortalamasını tekrar sağlayarak Kadıköy'de sahayı yeniden rakiplere dar etmeyi planlıyor.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:26
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
'Dev' indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.