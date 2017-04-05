 'Dev' indirim – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    'Dev' indirim

    'Dev' indirim

    Yönetim, kalan iç saha maçlarında biletlerde önemli bir indirim yapmayı planlıyor. Nedeni ise taraftar desteğini alıp Devler Ligi hedefine ulaşmak.

    , ligde son 8 haftaya girilirken, taraftarı tribüne daha fazla çekmenin yollarını aramaya başladı. Bunun nedeni ise Şampiyonlar Ligi hedefi... Arasında 6 puan fark olan Başakşehir ve 2 puan öndeki G.Saray'ı geçerek sezonu en azından 2. tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler Devler Ligi elemelerine kalmak amacında.

    Bu yolda en büyük destekçi olan taraftarı da Kadıköy'e çekmek için çeşitli fikirler gündeme geldi. Bunlardan en öne çıkanı biletlerde yapılacak dev indirim oldu. Kendi sahasında bu sezon maç başı ortalama 19 bin taraftara oynayan Fenerbahçe daha önce biletleri 65 TL ile 250 TL arasında satıyordu.

    Rakamlarda ciddi bir indirim yapmayı planlayan yönetimin bunu başkan Aziz Yıldırım'ın onayına sunduğu bildirildi. Kararın kesinleşmesi durumunda ligin kalan iç saha maçları olan Çaykur Rize, Antalya ve Trabzon sınavlarında biletlerde önemli ölçüde indirim yapılacak.

    ESKİ GÜNLERE DÖNECEK
    Bunlara kupada yarı finale çıkılması durumunda oynanacak maç da eklenecek. Böylece '12. Adamı' oyuna sokmak isteyen yönetim, 40 bin seyirci ortalamasını tekrar sağlayarak Kadıköy'de sahayı yeniden rakiplere dar etmeyi planlıyor.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:26
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