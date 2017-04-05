Advocaat’a bu kez ‘referandum’ izni
Dick Advocaat, Fenerbahçe yönetimin canını sıkacak bir karar daha aldı.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:36
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
Advocaat’a bu kez ‘referandum’ izni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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