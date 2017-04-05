 Advocaat’a bu kez ‘referandum’ izni – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Advocaat’a bu kez ‘referandum’ izni

    Advocaat’a bu kez ‘referandum’ izni

    , yönetimin canını sıkacak bir karar daha aldı.

    Bu sezon her milli maç arasında sağlık kontrolü için ülkesine giden Hollandalı teknik adam, pazar günü oynanacak Akhisar maçından sonra yine Amsterdam'ın yolunu tutacak. 16 Nisan'da yapılacak referandum yüzünden lige verilecek arayı ailesi ile değerlendirme kararı alan Advocaat'ın 17 Nisan'da İstanbul'a döneceği ve G.Saray maçının hazırlıklarında bulunacağı öğrenildi. Bir haftalık süreçte takımı yine Cor Pot ve Mario Been çalıştıracak.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:36
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