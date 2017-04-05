Advocaat’a bu kez ‘referandum’ izni

Dick Advocaat, Fenerbahçe yönetimin canını sıkacak bir karar daha aldı.

Bu sezon her milli maç arasında sağlık kontrolü için ülkesine giden Hollandalı teknik adam, pazar günü oynanacak Akhisar maçından sonra yine Amsterdam'ın yolunu tutacak. 16 Nisan'da yapılacak referandum yüzünden lige verilecek arayı ailesi ile değerlendirme kararı alan Advocaat'ın 17 Nisan'da İstanbul'a döneceği ve G.Saray maçının hazırlıklarında bulunacağı öğrenildi. Bir haftalık süreçte takımı yine Cor Pot ve Mario Been çalıştıracak.