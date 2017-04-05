 Aatıf reddetti – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Aatıf reddetti

    Aatıf reddetti
    Sezon sonunda bazı oyuncuları satarak transfer bütçesi yaratmaya çalışan F.Bahçe'ye Aatıf müjdesi. BAE Ligi takımlarından Al Nasr, sarı-lacivertli ekibin Faslı Fransız oyuncusuna talip oldu. Aatıf'ın Afrikalı menajeri bu teklifin 3.5 milyon euro civarında olduğunu fakat oyuncusunun F.Bahçe'de devam etmek istediğini söyledi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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