Aatıf reddetti

Sezon sonunda bazı oyuncuları satarak transfer bütçesi yaratmaya çalışan F.Bahçe'ye Aatıf müjdesi. BAE Ligi takımlarından Al Nasr, sarı-lacivertli ekibin Faslı Fransız oyuncusuna talip oldu. Aatıf'ın Afrikalı menajeri bu teklifin 3.5 milyon euro civarında olduğunu fakat oyuncusunun F.Bahçe'de devam etmek istediğini söyledi.