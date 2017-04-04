 ''Yöneticiler strese sokuyor'' – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    ''Yöneticiler strese sokuyor''

    ''Yöneticiler strese sokuyor''

    Karabük'e hiçbir yönetici gitmeyince Fenerbahçeli futbolcular, "Galiba bize olan inançlarını yitirdiler" diyerek sitem etmişti.

    Gerçek ise farklı. Teknik direktör 'ın, başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı bir görüşmede, "Yöneticiler oyuncuları strese sokuyor. Devre arasında veya maç sonunda soyunma odasına kadar gelerek sürekli fikirlerini söylüyorlar. Bence buna bir son vermeliyiz. Stresin kimseye bir faydası yok" sözlerini kullandığı öğrenildi. Advocaat'ın bu değerlendirmesini dikkate alan Yıldırım'ın bu yüzden Karabük deplasmanına hiçbir yöneticiyi göndermediği belirtildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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