 Volkan form tutuyor – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Volkan form tutuyor

    Volkan form tutuyor
    Sakatlığını tamamen atlatıp takımla çalışmalara başlayan , yavaş yavaş form tutuyor. Advocat'ın, "Ben hazırım" demesine rağmen kaptanını riske etmeyeceği, Kayserispor'la oynanacak kupa maçında büyük ihtimalle Fabiano'yu kaleye koyacağı öğrenildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
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