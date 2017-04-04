Volkan form tutuyor
Sakatlığını tamamen atlatıp takımla çalışmalara başlayan Volkan Demirel, yavaş yavaş form tutuyor. Advocat'ın, "Ben hazırım" demesine rağmen kaptanını riske etmeyeceği, Kayserispor'la oynanacak kupa maçında büyük ihtimalle Fabiano'yu kaleye koyacağı öğrenildi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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