Sen iyi bir çocuksun
Karabük’te 10 dakika oynayıp çıkartılınca isyan eden yıldız futbolcuyla dün özel bir görüşme yapan Hollandalı teknik adam, “Üzülme, şahsına değildi. Sen iyi bir çocuksun” dedi. Volkan ise özür diledi, iş tatlıya bağlandı.
Samandıra Şen'lendi... Karabük'te "oyundan alma" yüzünden araları bozulan teknik direktör Dick Advocaat'la Volkan Şen barıştı. Dünkü idman öncesi Volkan'ı yanına çağıran tecrübeli hoca, oyuncusunun gönlünü aldı.
Maçlarda nabızlar yüksekken böyle şeylerin yaşanabileceğini oyuncusuna anlatan Advocaat, "Kesinlikle sana karşı bir şey değildi. Şahsına yönelik değildi, o anda kim olsa oyundan alırdım. Emin ol, Van Persie'yi bile çıkartırdım" dedi. Dick Advocaat'ın babacan yaklaşımının yumuşattığı Volkan Şen, olayda kendisinin de kabahatli olduğunu belirterek, "Saygısızlık yaptıysam özür dilerim hocam" dedi.
UMARIM BAĞIŞLAMIŞSINDIR
Yıldız futbolcu, "Çok gergindim. 10 dakika oyunda kalıp çıkınca bir anda sinirlendim. Bunu yapmamam gerekirdi biliyorum. Umarım beni bağışlamışsınızdır" diye konuştu. Volkan Şen, karşılaşma sonrasında takım arkadaşlarına, "Bana yapılan bu hareket hiç hoş olmadı. Kırıldım, incindim... Advocaat beni taraftarın önüne attı, bitirdi" şeklinde dert yanmıştı.
Karabük maçında sadece 10 dakika sahada kalan Volkan Şen, 4 pas yapıp 3 isabet sağladı. 2 kez ikili mücadeleye girip kaybeden 29 yaşındaki futbolcu, oynadığı süre boyunca hiç şut çekemezken, orta yapamadı, kilit pas veremedi.
Emre BOL
Maçlarda nabızlar yüksekken böyle şeylerin yaşanabileceğini oyuncusuna anlatan Advocaat, "Kesinlikle sana karşı bir şey değildi. Şahsına yönelik değildi, o anda kim olsa oyundan alırdım. Emin ol, Van Persie'yi bile çıkartırdım" dedi. Dick Advocaat'ın babacan yaklaşımının yumuşattığı Volkan Şen, olayda kendisinin de kabahatli olduğunu belirterek, "Saygısızlık yaptıysam özür dilerim hocam" dedi.
UMARIM BAĞIŞLAMIŞSINDIR
Yıldız futbolcu, "Çok gergindim. 10 dakika oyunda kalıp çıkınca bir anda sinirlendim. Bunu yapmamam gerekirdi biliyorum. Umarım beni bağışlamışsınızdır" diye konuştu. Volkan Şen, karşılaşma sonrasında takım arkadaşlarına, "Bana yapılan bu hareket hiç hoş olmadı. Kırıldım, incindim... Advocaat beni taraftarın önüne attı, bitirdi" şeklinde dert yanmıştı.
Karabük maçında sadece 10 dakika sahada kalan Volkan Şen, 4 pas yapıp 3 isabet sağladı. 2 kez ikili mücadeleye girip kaybeden 29 yaşındaki futbolcu, oynadığı süre boyunca hiç şut çekemezken, orta yapamadı, kilit pas veremedi.
Emre BOL
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Sen iyi bir çocuksun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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