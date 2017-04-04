 Sen iyi bir çocuksun – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Sen iyi bir çocuksun

    Sen iyi bir çocuksun

    Karabük’te 10 dakika oynayıp çıkartılınca isyan eden yıldız futbolcuyla dün özel bir görüşme yapan Hollandalı teknik adam, “Üzülme, şahsına değildi. Sen iyi bir çocuksun” dedi. Volkan ise özür diledi, iş tatlıya bağlandı.

    Samandıra Şen'lendi... Karabük'te "oyundan alma" yüzünden araları bozulan teknik direktör Dick Advocaat'la Volkan Şen barıştı. Dünkü idman öncesi Volkan'ı yanına çağıran tecrübeli hoca, oyuncusunun gönlünü aldı.

    Maçlarda nabızlar yüksekken böyle şeylerin yaşanabileceğini oyuncusuna anlatan Advocaat, "Kesinlikle sana karşı bir şey değildi. Şahsına yönelik değildi, o anda kim olsa oyundan alırdım. Emin ol, Van Persie'yi bile çıkartırdım" dedi. 'ın babacan yaklaşımının yumuşattığı , olayda kendisinin de kabahatli olduğunu belirterek, "Saygısızlık yaptıysam özür dilerim hocam" dedi.

    UMARIM BAĞIŞLAMIŞSINDIR
    Yıldız futbolcu, "Çok gergindim. 10 dakika oyunda kalıp çıkınca bir anda sinirlendim. Bunu yapmamam gerekirdi biliyorum. Umarım beni bağışlamışsınızdır" diye konuştu. Volkan Şen, karşılaşma sonrasında takım arkadaşlarına, "Bana yapılan bu hareket hiç hoş olmadı. Kırıldım, incindim... Advocaat beni taraftarın önüne attı, bitirdi" şeklinde dert yanmıştı.

    Karabük maçında sadece 10 dakika sahada kalan Volkan Şen, 4 pas yapıp 3 isabet sağladı. 2 kez ikili mücadeleye girip kaybeden 29 yaşındaki futbolcu, oynadığı süre boyunca hiç şut çekemezken, orta yapamadı, kilit pas veremedi.


    Emre BOL
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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