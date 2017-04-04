‘Kupa’ çalışması başladı

Sarı-lacivertliler, yarın Kayserispor'la oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından start verdi.

Kardemir Karabükspor maçında oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmayla tamamlarken, diğer oyuncular ise top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı. Kulübün servis ettiği idman fotoğraflarında görünmeyen Emenike'nin çalışmaya katılmadığı edildi ama Nijeryalı oyuncu antrenmana katıldı. 20.30'da başlayacak Kayseri maçını ATV naklen ekranlara getirecek.