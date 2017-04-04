 ‘Kupa’ çalışması başladı – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    ‘Kupa’ çalışması başladı

    ‘Kupa’ çalışması başladı

    Sarı-lacivertliler, yarın Kayserispor'la oynayacakları Çeyrek Finali rövanş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından start verdi.

    Kardemir Karabükspor maçında oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmayla tamamlarken, diğer oyuncular ise top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı. Kulübün servis ettiği idman fotoğraflarında görünmeyen Emenike'nin çalışmaya katılmadığı edildi ama Nijeryalı oyuncu antrenmana katıldı. 20.30'da başlayacak Kayseri maçını ATV naklen ekranlara getirecek.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
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