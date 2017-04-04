‘Kupa’ çalışması başladı
Sarı-lacivertliler, yarın Kayserispor'la oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından start verdi.
Kardemir Karabükspor maçında oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmayla tamamlarken, diğer oyuncular ise top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı. Kulübün servis ettiği idman fotoğraflarında görünmeyen Emenike'nin çalışmaya katılmadığı edildi ama Nijeryalı oyuncu antrenmana katıldı. 20.30'da başlayacak Kayseri maçını ATV naklen ekranlara getirecek.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 22:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
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Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
‘Kupa’ çalışması başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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