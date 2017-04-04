 Kardeşler ile ikinci kez – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Kardeşler ile ikinci kez

    Kardeşler ile ikinci kez
    'nin yarın kupada karşılaşacağı Kayserispor karşılaşmasının hakemliğini yapacak olan , sarı-lacivertli takımın daha önce 1 maçında düdük çaldı. Kardeşler, Fenerbahçe'nin bu sezonun ilk yarısında (22 Aralık 2016) yine kupada oynadığı Menemen Belediyespor maçında görev yapmış, Kanarya deplasmandaki maçı 1-0 kazanmıştı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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