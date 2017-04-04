 Fenerbahçe, yarı final için sahada – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Fenerbahçe, yarı final için sahada

    Fenerbahçe, yarı final için sahada

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

    Kayseri'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, yarı final için büyük avantaja sahip. Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Fenerbahçe, bu sezon kupaya büyük önem veriyor. Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

    Fenerbahçe, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyetlerde bile yarı finale yükselecek. Karşılaşma Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da skor bozulmazsa yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

    Kayserispor'un tur atlaması için ise en az 4 gol ihtiyacı var. Sarı-kırmızılı takım, 4 ve üzeri gol atıp 3 fark yakalarsa yarı finale yükselen takım olacak.

    Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:16
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