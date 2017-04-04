Fenerbahçe, yarı final için sahada
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Kayserispor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyetlerde bile yarı finale yükselecek. Karşılaşma Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da skor bozulmazsa yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.
Kayserispor'un tur atlaması için ise en az 4 gol ihtiyacı var. Sarı-kırmızılı takım, 4 ve üzeri gol atıp 3 fark yakalarsa yarı finale yükselen takım olacak.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 13:16
- Fırtına galibiyetleri taçlandırmak istiyor
Toplam 3
Yorum
Ts Beleş ci nin kupaya gelince dili tutuluyor galiba sanırım aziz tutmuş parayla bu adamı git ts nin sayfalarini karıştır diye
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 5
Yorum
Beşiktaş Aynı cenk milli maçta 2 gol atarken göklere çıkaran sizler sonraki maçında boş geçti diye yerin dibine mi sokuluyor komiksiniz......
- Muhteşem siftah
Toplam 2
Yorum
Erol İyi futbolcu ama ben olsam bedavaya nokuolmayı alırdım.nokuolma nantta harikalar yaratıyor.ilerde büyük takımlara transfer olacak göreceksin
Fenerbahçe, yarı final için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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