 Dedeye son görev – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Dedeye son görev

    Dedeye son görev
    , Bursa'da geçen cumartesi günü yaşamını yitiren dedesi Ali Tufan'ın (85) mezarını ziyaret etti. Sarı-lacivertli futbolcu, dedesi için Fatiha okudu, mezarına su döktü. Ozan, takımı ile birlikte Kardemir Karabükspor deplasmanında olması nedeniyle cenaze törenine katılamamıştı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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