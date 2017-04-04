 Çizme’de ‘Başkan istifa’ – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Çizme’de ‘Başkan istifa’

    Çizme’de ‘Başkan istifa’
    F.Bahçe'de yönetim ve başkan 'a karşı bir süre önce başlayan protesto furyası ülke dışına da taşındı. Önceki gün İtalya'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Napoli-Juventus maçına bilet alan Fenerbahçeli taraftarlar ünlü San Paolo Stadı'nda pankart açtı. İki taraftarın "Aziz Yıldırım istifa" yazılı pankartını İtalyanlar da birbirine sordu.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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