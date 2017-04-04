 Cilalı Van Persie – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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HEPSİ
    04 Nisan 2017, Salı
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    Cilalı

    Cilalı Van Persie

    Hollandalı yıldız pazar oluşturmak için durmadan çalışıyor. Yönetim yüksek maaşı ve verimsiz kalması sebebiyle Hollandalı ile devam etmek istemiyor ise takımla çalıştıktan sonra da idmanlarını sürdürüyor. Hedefi iyi bir teklif almak.

    ve Robin van Persie birlikte kazan-kazan politikası izliyorlar. Sarı-lacivertli yönetim 1 yıl daha kontratı olan Hollandalı yıldızla çalışmak istemediklerini oyuncuya iletti. İdareciler "Sen takım bul biz sana her türlü kolaylığı sağlayacağız" sözlerini direkt 'ye söylediler. Yönetimin bu açık tavrına 33 yaşındaki yıldız da katılıyor. Van Persie bu sezonun kalan kısa bölümünde olabildiğince forma giyip golleri sıralamak ve yeniden kendine bir pazar oluşturmayı hedefliyor. Bunun için de arı gibi çalışıyor.

    KEYFİ YERİNE GELDİ
    Sakatlık ve formsuzluk yüzünden düzenli oynayamayan Van Persie, Karabük'te attığı golle kendini buldu. Keyfi bir hayli yerinde olduğu gözlenen Hollandalı yıldız dünkü yenileme çalışmasının ardından evine gitmedi. 33 yaşındaki golcü fazladan kuvvet çalışması yaptı. Kendisini bu şekilde dinç tutan Van Persie sezon başında iyi bir teklifle yeniden büyük liglerden birine gitmeyi planlıyor. Geçen hafta adı PSG ve Milan ile anıldı. Ada'dan da teklifler bekliyor.

    'İSTANBUL'DA HAZIRIM'
    Van Persie bir yandan Avrupa'nın büyük liglerinden birine transferini düşünürken diğer taraftan F.Bahçe ile olan kontratını tamamlayabileceğini söyledi. Danny Blind kovulunca Milli Takım için umudu artan RVP "2017'de de 2018'de de İstanbul'da Portakal için oynamaya hazır bir Hollandalı var" dedi. Bu sözleri "Fenerbahçe'de kalacak" şeklinde yorumlandı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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