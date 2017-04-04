 Biletler satışta – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    F.Bahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, yarın Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri bugün genel satışa çıkacak. Ligdeki Akhisar mücadelesinin biletleri ise 6 Nisan Perşembe günü satışa sunulacak. Siteden yapılan açıklamada bilet fiyatlarının kupa maçı için 30 ile 140 TL, lig maçı için de 50 ile 300 TL arasında değiştiği bildirildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
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