Biletler satışta

F.Bahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, yarın Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri bugün genel satışa çıkacak. Ligdeki Akhisar mücadelesinin biletleri ise 6 Nisan Perşembe günü satışa sunulacak. Siteden yapılan açıklamada bilet fiyatlarının kupa maçı için 30 ile 140 TL, lig maçı için de 50 ile 300 TL arasında değiştiği bildirildi.