2 sezonda 23 kez oyundan alındı
Bu sezon 90 dakika oyunda kalmakta zorlanan Volkan, sadece dört maçın sonunu getirebildi.
Volkan Şen, sarı-lacivertli forma ile 90 dakika sahada kalmakta zorlanıyor. Bu sezon 14'ü ilk 11'de başlamak üzere 21 lig maçında oynayan Volkan Şen sadece 4 maçı tamamlarken, 11 kez oyundan alındı. Milli futbolcu, geçen sezon da Fenerbahçe forması altında 25 lig maçına çıkmış (15'i ilk 11) 12 kez oyundan alınmıştı.
32 ŞUTTA SIFIR GOL!
Volkan Şen, Süper Lig'de bu sezon gol atamayan oyuncular içinde kaleye en çok şut çeken oyuncular arasında 32 şutla 5. sırada. Bu alanda ilk sırada Antalyaspor takımından 39 şutlu Charles yer alıyor.
GÖRÜNTÜLER HİÇ HOŞ DEĞİLDİ
10 dakika içinde oyundan alınmasını içine sindiremeyen Volkan Şen, kameralara ve objektiflere hiç de hoş olmayan görüntüler vermişti. Advocaat, maçın basın toplantısında "Volkan benim umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.
32 ŞUTTA SIFIR GOL!
Volkan Şen, Süper Lig'de bu sezon gol atamayan oyuncular içinde kaleye en çok şut çeken oyuncular arasında 32 şutla 5. sırada. Bu alanda ilk sırada Antalyaspor takımından 39 şutlu Charles yer alıyor.
GÖRÜNTÜLER HİÇ HOŞ DEĞİLDİ
10 dakika içinde oyundan alınmasını içine sindiremeyen Volkan Şen, kameralara ve objektiflere hiç de hoş olmayan görüntüler vermişti. Advocaat, maçın basın toplantısında "Volkan benim umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
2 sezonda 23 kez oyundan alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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