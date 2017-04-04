 2 sezonda 23 kez oyundan alındı – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    2 sezonda 23 kez oyundan alındı

    2 sezonda 23 kez oyundan alındı

    Bu sezon 90 dakika oyunda kalmakta zorlanan Volkan, sadece dört maçın sonunu getirebildi.

    , sarı-lacivertli forma ile 90 dakika sahada kalmakta zorlanıyor. Bu sezon 14'ü ilk 11'de başlamak üzere 21 lig maçında oynayan Volkan Şen sadece 4 maçı tamamlarken, 11 kez oyundan alındı. Milli futbolcu, geçen sezon da forması altında 25 lig maçına çıkmış (15'i ilk 11) 12 kez oyundan alınmıştı.

    32 ŞUTTA SIFIR GOL!
    Volkan Şen, Süper Lig'de bu sezon gol atamayan oyuncular içinde kaleye en çok şut çeken oyuncular arasında 32 şutla 5. sırada. Bu alanda ilk sırada Antalyaspor takımından 39 şutlu Charles yer alıyor.

    GÖRÜNTÜLER HİÇ HOŞ DEĞİLDİ
    10 dakika içinde oyundan alınmasını içine sindiremeyen Volkan Şen, kameralara ve objektiflere hiç de hoş olmayan görüntüler vermişti. Advocaat, maçın basın toplantısında "Volkan benim umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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