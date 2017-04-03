Volkan kararsızlığı
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını tamamen atlatan Volkan Demirel, oynayacak duruma geldi. Kaptanın çarşamba günü Kayserispor'la yapılacak kupa maçında kaleyi devralması bekleniyordu ancak Fabiano'nun formu Dick Advocaat'ı kararsızlığa itti. Formayı hak edene vermeye büyük özen gösteren Hollandalı teknik direktörün, Fabiano'dan hemen vazgeçmesi beklenmiyor.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Volkan kararsızlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.