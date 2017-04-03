 Volkan kararsızlığı – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Volkan kararsızlığı

    Volkan kararsızlığı
    Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını tamamen atlatan Volkan Demirel, oynayacak duruma geldi. Kaptanın çarşamba günü Kayserispor'la yapılacak kupa maçında kaleyi devralması bekleniyordu ancak Fabiano'nun formu Dick Advocaat'ı kararsızlığa itti. Formayı hak edene vermeye büyük özen gösteren Hollandalı teknik direktörün, Fabiano'dan hemen vazgeçmesi beklenmiyor.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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