RvP’den tek başına 7 puan
G.Saray&Karabük galibiyetleri ile Osmanlı beraberliğinin tüm golleri Persie’den.
Karabük'te F.Bahçe'ye 3 puanı kazandıran tek golü atan Robin van Persie, bu sezon 5 ayrı ayrı lig maçında 7. golüne ulaştı. Kadıköy'de 5-0 kazanılan Karabük maçında 2 gol atan, deplasmanda 3-1 üstünlük kurulan Akhisar maçında 1 kez fileleri sarsarak skora katkı yapan Hollandalı yıldız, üç maçta ise puanları tek başına kazandırdı. RvP, 1-1 biten Osmanlı, 2-0 kazanılan G.Saray, önceki gün 1-0 üstünlükle sonuçlanan Karabük maçlarında tüm golleri atarak Kanarya'ya tek başına 7 puan kazandırdı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
RvP’den tek başına 7 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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