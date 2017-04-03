 RvP’den tek başına 7 puan – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    RvP’den tek başına 7 puan

    RvP’den tek başına 7 puan

    G.Saray&Karabük galibiyetleri ile Osmanlı beraberliğinin tüm golleri Persie’den.

    Karabük'te F.Bahçe'ye 3 puanı kazandıran tek golü atan Robin van Persie, bu sezon 5 ayrı ayrı lig maçında 7. golüne ulaştı. Kadıköy'de 5-0 kazanılan Karabük maçında 2 gol atan, deplasmanda 3-1 üstünlük kurulan Akhisar maçında 1 kez fileleri sarsarak skora katkı yapan Hollandalı yıldız, üç maçta ise puanları tek başına kazandırdı. RvP, 1-1 biten Osmanlı, 2-0 kazanılan G.Saray, önceki gün 1-0 üstünlükle sonuçlanan Karabük maçlarında tüm golleri atarak Kanarya'ya tek başına 7 puan kazandırdı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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