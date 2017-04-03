 Ozan’ın dede acısı – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Ozan’ın dede acısı

    Ozan’ın dede acısı
    'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, 85 yaşındaki dedesi Ali Tufan'dan gelen haberle yıkıldı. , Bursa'da yaşamını yitirdi. Cenazesi öğle namazına müteakip Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ozan'ın babası Mehmet Tufan aile adına taziyeleri kabul etti. , Karabük'te olduğu için cenazeye katılamadı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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