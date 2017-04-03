Ozan’ın dede acısı
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, 85 yaşındaki dedesi Ali Tufan'dan gelen haberle yıkıldı. Ali Tufan, Bursa'da yaşamını yitirdi. Cenazesi öğle namazına müteakip Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ozan'ın babası Mehmet Tufan aile adına taziyeleri kabul etti. Ozan Tufan, Karabük'te olduğu için cenazeye katılamadı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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