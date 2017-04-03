 Ozan Tufan, dedesinin mezarını ziyaret etti – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Ozan Tufan, dedesinin mezarını ziyaret etti

    Ozan Tufan, dedesinin mezarını ziyaret etti

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Bursa'ya gelerek, geçen cumartesi günü yaşamını yitiren dedesi 85 yaşındaki Ali Tufan’ın mezarını ziyaret etti.

    Bursa'nın Harmancık İlçesinde yaşayan Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın dedesi Ali Tufan, geçen cumartesi günü 85 yaşında yaşamını yitirdi. Ozan Tufan Fenerbahçe ile birlikte Kardemir Karabükspor deplasmanında olması nedeniyle dedesinin cenaze törenine katılamamıştı.

    Bugün Harmancık İlçesine gelerek kabristana giden Ozan Tufan, dedesinin mezarını ziyaret etti. Ozan Tufan, babası Mehmet Tufan, amcaları eski belediye başkanı Ahmet Tufan, emekli imam Hakkı Tufan ve akrabalarıyla birlikte dedesinin mezarının başında Fatiha okuyarak mezara su döktü. Ozan Tufan daha sonra mezarlıktan ayrılarak amcalarının evine gitti.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:59
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