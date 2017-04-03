Ozan Tufan, dedesinin mezarını ziyaret etti
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Bursa'ya gelerek, geçen cumartesi günü yaşamını yitiren dedesi 85 yaşındaki Ali Tufan’ın mezarını ziyaret etti.
Bugün Harmancık İlçesine gelerek kabristana giden Ozan Tufan, dedesinin mezarını ziyaret etti. Ozan Tufan, babası Mehmet Tufan, amcaları eski belediye başkanı Ahmet Tufan, emekli imam Hakkı Tufan ve akrabalarıyla birlikte dedesinin mezarının başında Fatiha okuyarak mezara su döktü. Ozan Tufan daha sonra mezarlıktan ayrılarak amcalarının evine gitti.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:59
- "Avantajlı değiliz demek ukalalık olur"
Toplam 10
Yorum
Renklilerrrrrrrr Hepinisi gelecek 6 sene ağlatacağıs üsülmek istemeyen ya barselona yada beşiktaşlı olur
- Fenerbahçe'de ayrılık
Toplam 3
Yorum
metinn fb -gs arasina en buyuk nifaki dusmanliklari aziz baskan sokmustur bir maglubiyete bile dayanamyip hazim sorunu tavan yapiyor kuyruk acisi
- Şenol Güneş'ten UEFA'ya özel röportaj
Toplam 18
Yorum
sanırım hocamıs Trabsonda bastırmıcak ya hocam bu takım herkesi beşler yeterki yol ver boşver memleketi işimise bakalımondan sonra lyonuda eşleris moral
Ozan Tufan, dedesinin mezarını ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.