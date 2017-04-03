Kaybolan yıldızlar

Sezon başında kiralandıkları kulüplerden F.Bahçe'ye dönen Salih, Stoch ve Emenike beklenileni veremedi. Roma'da geçirdiği 2 yılın ardından sarı-lacivertli formayı yeniden giyen Salih, ligde 8 maçta oynadı, 12 maçta kadroya giremedi. Stoch da 6 maçta oynadı, 13 kez kadroya dahil olamadı. 10 maçta görev alan Emenike ise 14 maçın kadrosunda yoktu.