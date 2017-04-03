 Kaybolan yıldızlar – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Kaybolan yıldızlar

    Kaybolan yıldızlar
    Sezon başında kiralandıkları kulüplerden F.Bahçe'ye dönen Salih, Stoch ve Emenike beklenileni veremedi. Roma'da geçirdiği 2 yılın ardından sarı-lacivertli formayı yeniden giyen Salih, ligde 8 maçta oynadı, 12 maçta kadroya giremedi. Stoch da 6 maçta oynadı, 13 kez kadroya dahil olamadı. 10 maçta görev alan Emenike ise 14 maçın kadrosunda yoktu.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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