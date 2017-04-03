Karavaiev nerede!
Kanarya'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaiev de hayal kırıklığı yaşatan isimlerden biri. Devrede transfer edilen Karavaiev, F.Bahçe'nin yaptığı 14 maçta 117 dakika şans bulabildi. Ukraynalı futbolcu 14 maçın 8'inde maç kadrosuna alınmadı. Karavaiev son olarak 29 Ocak'taki Kayserispor maçının kadrosuna girebilmişti.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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