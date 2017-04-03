Karavaiev nerede!

Kanarya'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaiev de hayal kırıklığı yaşatan isimlerden biri. Devrede transfer edilen Karavaiev, F.Bahçe'nin yaptığı 14 maçta 117 dakika şans bulabildi. Ukraynalı futbolcu 14 maçın 8'inde maç kadrosuna alınmadı. Karavaiev son olarak 29 Ocak'taki Kayserispor maçının kadrosuna girebilmişti.