 Karavaiev nerede! – Fotomaç – 03 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karavaiev nerede!

    Karavaiev nerede!
    Kanarya'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaiev de hayal kırıklığı yaşatan isimlerden biri. Devrede transfer edilen Karavaiev, F.Bahçe'nin yaptığı 14 maçta 117 dakika şans bulabildi. Ukraynalı futbolcu 14 maçın 8'inde maç kadrosuna alınmadı. Karavaiev son olarak 29 Ocak'taki Kayserispor maçının kadrosuna girebilmişti.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karavaiev nerede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.