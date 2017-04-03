 Gece 1’de kovdular! – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Gece 1’de kovdular!

    Gece 1’de kovdular!
    yönetimi, kadın basketbol takımının Galatasaray'a 89-73'lük skorla yenilmesi üzerine Yunan coach George Dikeoulakos'un görevine son verdi. Rakibi karşısında bir ara 14 sayı farkla öne geçen sarı-lacivertli takım, 16 sayı fark yemekten kurtulamamıştı. Fenerbahçe'de iki şampiyonluk yaşayan coach Dikeoulakos'un maç gecesi 01.00'de kovulduğu öğrenildi.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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