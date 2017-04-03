Gece 1’de kovdular!
Fenerbahçe yönetimi, kadın basketbol takımının Galatasaray'a 89-73'lük skorla yenilmesi üzerine Yunan coach George Dikeoulakos'un görevine son verdi. Rakibi karşısında bir ara 14 sayı farkla öne geçen sarı-lacivertli takım, 16 sayı fark yemekten kurtulamamıştı. Fenerbahçe'de iki şampiyonluk yaşayan coach Dikeoulakos'un maç gecesi 01.00'de kovulduğu öğrenildi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Gece 1’de kovdular! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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