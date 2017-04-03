 Galibiyete bir gün izin – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Galibiyete bir gün izin

    Galibiyete bir gün izin
    , Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenen futbolcularına dün izin verdi. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü Kayserispor ile Kadıköy'de oynayacağı kupa çeyrek finali rövanş maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. , Kayserispor'u deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-0 'lık skorla mağlup etmişti.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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