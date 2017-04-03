Galibiyete bir gün izin
Dick Advocaat, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenen futbolcularına dün izin verdi. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü Kayserispor ile Kadıköy'de oynayacağı kupa çeyrek finali rövanş maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-0 'lık skorla mağlup etmişti.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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