Fenerbahçe’nin kayıp ismi Karavaev
Fenerbahçe’nin devre arasında Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Oleksandr Karavaev, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Ukraynalı futbolcu, sarı-lacivertli forma ile ligde sadece 3 maçta 117 dakika görev aldı.
Tek gol kupada
Türkiye Kupası'nda da iki maçta forma giyen Karavaev, tek golünü de Gençlerbirliği karşısında attı. 2-2 biten karşılaşmanın 24. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ukraynalı orta sahanın forma giydiği bir diğer karşılaşma ise sara-lacivertli takımın 3-0 kazandığı Amed Sportif maçı.
Kendi kendini yaktı
Karavaev, Ukrayna basınına verdiği röportajda teknik direktör Advocaat ile ilgili, "Dick Advocaat'ın antrenmanlarında ısınma hareketleri ve koşma dışında bir şey yapmıyoruz. Çalışmalarımızı iyi geçmiyor. Taktik anlamda da bir şey yaptığımızı söyleyemem. Roman'a sordum o da, '5 aydır buradayım antrenmanlar hep böyleydi taktik yok" ifadelerini kullanmıştı. Dick Advocaat'ın bu sözlerden sonra genç futbolcunun üzerini çizdiği belirtiliyor.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:51
- Emenike’yi transfer edebiliriz
Toplam 8
Yorum
Enda Sorunlu futbolcuların gidişi senelik ücretlerinden kar sağlar başta RVP ve bu zat.
- Emenike’yi transfer edebiliriz
Toplam 8
Yorum
Enda Fenerbahçe herhangi bir futbolcudan para kazanacak konumda değil şuan. Kjaer hariç hiçbir oyuncusu 3m nin üzerinde para etmez.
- Şenol Güneş, tarih yazacak
Toplam 2
Yorum
:) Serin gel, az iç, güneşe çok çıkma, pencerelerin açık olmasın ve uyurken açıkta bir yerin kalmasın hacı abi..
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