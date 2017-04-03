Fenerbahçe'de ayrılık

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, kendisiyle anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Konuyla ilgili yeni planlamamız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.Yunan çalıştırıcı yönetimindeki sarı-lacivertli takım Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de ise UMMC Ekaterinburg, Dinamo Kursk ve USK Prag ile final-four'a kalmayı başarmıştı. Fenerbahçe, 14 Nisan'da final-four'un ilk maçında 14 Nisan'da son şampiyon UMMC Ekaterinburg ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında Yunan çalıştırıcı George Dikeoulakos'tan boşalan başantrenörlük görevine, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul'u getirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran 37 yaşındaki Fırat Okul'un başantrenörlüğe getirildiği belirtilerek, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine, daha önce İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul getirilmiştir. Koç Fırat Okul'a kulübümüze hoş geldin diyor, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na ve kendisine başarılar diliyoruz." denildi.