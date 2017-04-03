Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü George Dikeoulakos ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yunan çalıştırıcı yönetimindeki sarı-lacivertli takım Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de ise UMMC Ekaterinburg, Dinamo Kursk ve USK Prag ile final-four'a kalmayı başarmıştı. Fenerbahçe, 14 Nisan'da final-four'un ilk maçında 14 Nisan'da son şampiyon UMMC Ekaterinburg ile mücadele edecek.
YENİ ANTRENÖR FIRAT OKUL
Fenerbahçe, kadın basketbol takımında Yunan çalıştırıcı George Dikeoulakos'tan boşalan başantrenörlük görevine, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul'u getirdi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran 37 yaşındaki Fırat Okul'un başantrenörlüğe getirildiği belirtilerek, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine, daha önce İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul getirilmiştir. Koç Fırat Okul'a kulübümüze hoş geldin diyor, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na ve kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
- RvP’den tek başına 7 puan
Toplam 5
Yorum
6 PUAN 6 PUAN DA KAJER VE TOPEL DEN. 3 MEHMET 3 KAJER 6 PUAN.
- Kaybolan yıldızlar
Toplam 4
Yorum
burak can Nasreddin hoca ya sormuşlar sizin orda eski ayı ne yaparlar diye.Kır pıp kır pıp yıldız yaparlar demiş.
- Beni bitirdi!
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Yorum
VOLKAN ŞEN VOLKAN ŞEN GİBİ ADAM OYUNDAN ALINIR MI. UEFA KUPASINA KOY RAKİBE DALSIN KIRMIZI YESİN. HER MAÇ 11 İ BANKO BU ADAMIN.HAKSIZLIK ETMEYİN:)
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