 F.Bahçe’den 24 yıl sonra bir ilk – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe’den 24 yıl sonra bir ilk

    F.Bahçe’den 24 yıl sonra bir ilk
    Kadıköy'de oynanan karşılaşmalarda 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan elde eden Fenerbahçe, deplasman maçlarında ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan topladı. , bu performansıyla 24 yıl sonra bir ilk yaşadı ve dış sahada evindeki maçlardan daha fazla puan topladı. Sarı-lacivertliler, en son 1992-1993 sezonunda deplasmanda daha fazla puan toplamıştı (Evinde 24, deplasmanda 34 puan). O sezon ligde 16 takım vardı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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