F.Bahçe’den 24 yıl sonra bir ilk
Kadıköy'de oynanan karşılaşmalarda 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan elde eden Fenerbahçe, deplasman maçlarında ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe, bu performansıyla 24 yıl sonra bir ilk yaşadı ve dış sahada evindeki maçlardan daha fazla puan topladı. Sarı-lacivertliler, en son 1992-1993 sezonunda deplasmanda daha fazla puan toplamıştı (Evinde 24, deplasmanda 34 puan). O sezon ligde 16 takım vardı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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