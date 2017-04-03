F.Bahçe, Türkiye Kupası'na konsantre
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, 5 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:59
- RvP’den tek başına 7 puan
Toplam 5
Yorum
6 PUAN 6 PUAN DA KAJER VE TOPEL DEN. 3 MEHMET 3 KAJER 6 PUAN.
- Kaybolan yıldızlar
Toplam 4
Yorum
burak can Nasreddin hoca ya sormuşlar sizin orda eski ayı ne yaparlar diye.Kır pıp kır pıp yıldız yaparlar demiş.
- Beni bitirdi!
Toplam 29
Yorum
VOLKAN ŞEN VOLKAN ŞEN GİBİ ADAM OYUNDAN ALINIR MI. UEFA KUPASINA KOY RAKİBE DALSIN KIRMIZI YESİN. HER MAÇ 11 İ BANKO BU ADAMIN.HAKSIZLIK ETMEYİN:)
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