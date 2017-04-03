Emenike’yi transfer edebiliriz
Rusya’dan Fenerbahçe için çok sevindirici bir haber geldi... Lokomotiv Moskova’nın başkanı Ilya Gerkus, “Sezon sonunda Emenike’yi düşünebiliriz” açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'nin satıp kurtulmak istediği Emenike'nin yeniden Rusya'ya transfer olacağı söylentileri çoğalırken, adı geçen kulüplerden Lokomotiv Moskova'nın başkanı Ilya Gerkus'tan sevindirici bir açıklama geldi. FutbolArena'da yer alan haberde Gerkus, "Emenike ile ilgili haberleri ben de basından okudum. Şu ana kadar Fenerbahçe'ye götürmüş olduğumuz resmi bir teklif yok. Ancak sezon sonunda şartlar değişebilir. Ari şu anda bizde kiralık. Sezon sonunda eğer onunla anlaşamazsak belki Emenike'yi düşünebiliriz. O zaman gelince tekrardan bu konuyu masaya yatırıp değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı. Emenike'nin F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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