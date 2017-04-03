 Emenike’yi transfer edebiliriz – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’yi transfer edebiliriz

    Emenike’yi transfer edebiliriz

    Rusya’dan için çok sevindirici bir haber geldi... ’nın başkanı Ilya Gerkus, “Sezon sonunda ’yi düşünebiliriz” açıklamasını yaptı.

    'nin satıp kurtulmak istediği Emenike'nin yeniden Rusya'ya transfer olacağı söylentileri çoğalırken, adı geçen kulüplerden Lokomotiv Moskova'nın başkanı Ilya Gerkus'tan sevindirici bir açıklama geldi. FutbolArena'da yer alan haberde Gerkus, " ile ilgili haberleri ben de basından okudum. Şu ana kadar Fenerbahçe'ye götürmüş olduğumuz resmi bir teklif yok. Ancak sezon sonunda şartlar değişebilir. Ari şu anda bizde kiralık. Sezon sonunda eğer onunla anlaşamazsak belki Emenike'yi düşünebiliriz. O zaman gelince tekrardan bu konuyu masaya yatırıp değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı. Emenike'nin F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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