''Demek ki bize inançları kalmamış''
F.Bahçe tam kadro Karabük’e giderken, yönetimden tek isim bile yoktu Futbolcular, “Demek ki bize inanç kalmamış” diyerek sitem ettiler.
Sarı-lacivertli takım, Karabük deplasmanına sakat olan Fernandao ve Uygar Mert'in dışında tam kadro gitti. Yönetim ise aynı hassasiyeti göstermedi. Kafileye hiçbir yöneticinin eşlik etmediği öğrenildi. Futbolcular ise bu duruma çok içerledi. Sarı-lacivertli bir oyuncu, bu durumu kendince şöyle özetledi:
"Bizi tam takım götürüyorlar ama yönetimden bir kişi bile yok. Demek ki bize inançları kalmamış. Oysa en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme şansımız var. 4-5 haftadır primlerimiz de yatırılmıyor. Çok önemli değil. Biz para değil, destek istiyoruz. Yarış devam ediyor. Önümüzde Türkiye Kupası da var. Yöneticileri yanımızda istiyoruz."
"Bizi tam takım götürüyorlar ama yönetimden bir kişi bile yok. Demek ki bize inançları kalmamış. Oysa en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme şansımız var. 4-5 haftadır primlerimiz de yatırılmıyor. Çok önemli değil. Biz para değil, destek istiyoruz. Yarış devam ediyor. Önümüzde Türkiye Kupası da var. Yöneticileri yanımızda istiyoruz."
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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Toplam 27
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
''Demek ki bize inançları kalmamış'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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