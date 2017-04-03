''Beni bitirdi!''
Volkan Şen, Advocaat'ın kendisini taraftarın önüne attığını söyledi. 68. dakikada oyuna dahil edilip 78’de kenara alınan sarı-lacivertli futbolcu, “Zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Bana yapılan bu hareket hiç de hoş olmadı. Kırıldım, incindim... Advocaat beni bitirdi!” dedi.
Karabük'te galibiyet coşkusunu doyasıya yaşayamayan tek Fenerbahçeli belki de Volkan Şen'di. Bunun nedeni, 68'de oyuna alınıp 78'te çıkartılmasıydı. Çıkarken hocaya tepki gösterdi, kendi kendine söylendi. Teknik direktör Dick Advocaat bu değişiklik hakkında, "Hep sorun yaşıyordu koşarken. Bunu gördüm ve onu oyundan almaya karar verdim. Tavrı ise benim umurumda değil" açıklamasını yapmıştı. Volkan Şen, maçtan sonra takım arkadaşlarına dert yanarken, Dick Advocaat'ın kendisine haksızlık ettiğini savundu. Çok üzgün olan milli futbolcunun, "Zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Hoca beni iyice taraftarın önüne attı. Yapılan hareket hiç hoş değil. Kırıldım, incindim... Advocaat beni bitirdi" dediği belirtildi.
ADVOCAAT: TOPALLAYIP SEKİYORDU
Maç sonunda Volkan Şen'i kenara almasının gerekçesini, "Koşarken sorun yaşıyordu" diye açıklayan Advocaat'a, bu soru daha sonra tekrar soruldu. Sarı-lacivertli teknik adamın yanıtı, "Dizinin üstüne düştüğünü gördüm. Sonra kalktı. 'Beni değiştir' demedi ama topallıyordu. Maçı kazanabilmemiz için sadece 12-13 dakikamız vardı. Topallayan, seken bir adamla devam edemezdim. Ben de hamlemi yaptım ve Volkan Şen'i çıkardım" şeklinde oldu.
Emre BOL
ADVOCAAT: TOPALLAYIP SEKİYORDU
Maç sonunda Volkan Şen'i kenara almasının gerekçesini, "Koşarken sorun yaşıyordu" diye açıklayan Advocaat'a, bu soru daha sonra tekrar soruldu. Sarı-lacivertli teknik adamın yanıtı, "Dizinin üstüne düştüğünü gördüm. Sonra kalktı. 'Beni değiştir' demedi ama topallıyordu. Maçı kazanabilmemiz için sadece 12-13 dakikamız vardı. Topallayan, seken bir adamla devam edemezdim. Ben de hamlemi yaptım ve Volkan Şen'i çıkardım" şeklinde oldu.
Emre BOL
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
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Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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