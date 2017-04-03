 ''Beni bitirdi!'' – Fotomaç – 03 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Beni bitirdi!''

    ''Beni bitirdi!''

    , Advocaat'ın kendisini taraftarın önüne attığını söyledi. 68. dakikada oyuna dahil edilip 78’de kenara alınan sarı-lacivertli futbolcu, “Zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Bana yapılan bu hareket hiç de hoş olmadı. Kırıldım, incindim... Advocaat beni bitirdi!” dedi.

    Karabük'te galibiyet coşkusunu doyasıya yaşayamayan tek Fenerbahçeli belki de Volkan Şen'di. Bunun nedeni, 68'de oyuna alınıp 78'te çıkartılmasıydı. Çıkarken hocaya tepki gösterdi, kendi kendine söylendi. Teknik direktör Dick Advocaat bu değişiklik hakkında, "Hep sorun yaşıyordu koşarken. Bunu gördüm ve onu oyundan almaya karar verdim. Tavrı ise benim umurumda değil" açıklamasını yapmıştı. Volkan Şen, maçtan sonra takım arkadaşlarına dert yanarken, 'ın kendisine haksızlık ettiğini savundu. Çok üzgün olan milli futbolcunun, "Zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Hoca beni iyice taraftarın önüne attı. Yapılan hareket hiç hoş değil. Kırıldım, incindim... Advocaat beni bitirdi" dediği belirtildi.

    ADVOCAAT: TOPALLAYIP SEKİYORDU
    Maç sonunda 'i kenara almasının gerekçesini, "Koşarken sorun yaşıyordu" diye açıklayan Advocaat'a, bu soru daha sonra tekrar soruldu. Sarı-lacivertli teknik adamın yanıtı, "Dizinin üstüne düştüğünü gördüm. Sonra kalktı. 'Beni değiştir' demedi ama topallıyordu. Maçı kazanabilmemiz için sadece 12-13 dakikamız vardı. Topallayan, seken bir adamla devam edemezdim. Ben de hamlemi yaptım ve Volkan Şen'i çıkardım" şeklinde oldu.

    Emre BOL
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Beni bitirdi!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.