 Yıldızlar tribünde! – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Yıldızlar tribünde!

    Yıldızlar tribünde!

    F.Bahçe’de kadroya alınmayan Volkan Demirel, Emenike, Stoch, Salih ve Karavaiev, Karabük deplasmanında maçı tribünden izledi.

    Sarı-lacivertlilerde kadroya giremeyen futbolcular bile dünkü Karabük maçını tribünden izledi. F.Bahçe'de kolu kırıldığı için sezonu kapatan Jose Fernandao'nun dışındaki tüm futbolcular, takımla birlikte deplasmana götürüldü. Kaleci Volkan Demirel, sakatlığının ardından takımla birlikte antrenmanlara başlasa da, Karabük'te riske edilmedi. Teknik direktör Dick Advocaat, bu iki ismin yanı sıra Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch, Salih Uçan, Oleksandr Karavaiev'i 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Ancak bu isimlerin hepsi takımla birlikte Karabük'e götürüldü ve mücadeleyi tribünden takip ettiler.

    KADRODA YOKLAR AMA KARABÜK'TELER
    F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, Karabük maçı kadrosuna dahil etmediği oyuncuları, buna rağmen deplasmana götürdü. Kolu kırılan Fernandao dışındaki tüm sarı-lacivertli oyuncular takımla birlikte Karabük'e gitti.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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