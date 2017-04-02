"Umrumda değil"

Dick Advocaat, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Volkan Şen'in kısa sürede oyuna girip alınmasıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Advocaat, "Umurumda değil onun göstermiş olduğu tepki. Ben kararlar almak için burada bulunuyorum. 10 dakika kalmıştı, maçı kazanmamız gerekiyordu. Ve o fit görüntüyü vermedi bana. Onun ne düşündüğü değil benim ne düşündüğüm önemli bu anlamda. Oyuncuyu oyundan almam gerektiğini düşündüm. Çünkü yeterli sertliği, o fit görüntüyü sağlayamıyordu" dedi.



"Oyuncularla ilk defa sorun yaşamıyorum"



Sezon sonuna kadar takımın patronu olduğunu hatırlatan Advocaat, "Sonuçta sezonun sonuna kadar ben buradayım. Burada kararları verecek kişi sezonun sonuna kadar benim. Oyuncular değil. Bu anlamda değişen bir şey yok. Benim dediklerimi yapmayanlar giderler. Benim dediklerimi yapmak durumundalar. Çünkü sezon sonuna kadar buradaki patron benim. Hala benim. Hala kazanmamız gereken çok fazla maç var önümüzde. Hala ligi ikinci sırada tamamlayabiliriz. Türkiye kupasını kazanabiliriz. Çok fazla kazanabileceğimiz şey var. Oyuncularla aramızda yüksek düzeyde saygı ortamı sağladığımızı söyleyebilirim. Ben ilk defa oyuncularla sorun yaşamıyorum sonuçta. Ama bu iş böyle. Bu işin parçası, bunlar da var bu işte. Yarın giderim öpüşürüz, sarılırız. Ve bu iş biter bana göre. Ama sezon sonu gideceğimi söyledim diye oyuncuların değişeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda bir korkum yok" şeklinde konuştu.



"Neden sır tutayım ki?"



Sezon sonu gideceği yönünde açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayan Advocaat, "Siz bilmek istediniz. Siz bir cevap almak istediniz. Kalıyor musun gidiyor musun diye. Ben de o cevabı verdim. Martta bu kararı alacağımı söyledim. Ve dediğimi de yaptım. Neden sır tutayım ki. Mayısın sonunda söylesem sizce bir şey değişir miydi? Burada kaç takım maç kaybetti. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kaybetti ama biz buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Belki ben buradan gidiyorum diyedir" dedi.



"Şener ile ilgili bir sorun yok"



Teknik direktörlerin karar almak için bulunduğunu ifade eden Dick Advocaat, "Şener'le ilgili bir sorun yok, kesinlikle. Bu tamamen benim seçimim. Gregor oynayabilir, Şener oynayabilir. Hasan oynayabilir, İsmail oynayabilir. Aynı durum diğer bek pozisyon için de geçerli. Şu anda bu oyuncuları seçtim. Bu oyunculara forma şansı verdim. Hepsi iyi para kazanan oyuncular. Fenerbahçe kadrosunun hepsi birer üyesi. Ve teknik direktörler karar almak için bulunurlar. Benim için de bu durum geçerli. Bazen bazı oyuncular oynarlar ve benle olmaktan mutlu olurlar. Bazen oynamazlar benden memnun olmazlar. Ama bu iş böyledir. Futbol dünyası böyle" yanıtını verdi.