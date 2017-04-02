U21’ler kazandı
U21 Ligi'ndeki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Eskipazar Sahası'nda oynanan maçı Ahmet Köse (2) ve Görkem'in golleriyle 3-0 kazanan sarılacivertliler puanını 63'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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