 U21’ler kazandı – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    U21’ler kazandı

    U21’ler kazandı
    U21 Ligi'ndeki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Eskipazar Sahası'nda oynanan maçı Ahmet Köse (2) ve Görkem'in golleriyle 3-0 kazanan sarılacivertliler puanını 63'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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