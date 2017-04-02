Şaka değil!.. RVP gol attı

Süper Lig’deki son golünü 20 Kasım 2016’da G.Saray’a atan Van Persie; ‘1 Nisan’da Karabük ağlarını havalandırarak hem suskunluğunu bozdu, hem de takımına 3 puanı getirdi.

F.Bahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, dün akşam hem kendi kariyeri hem de F.Bahçe için büyük önem taşıyan bir gole imza attı. Hollandalı forvet Karabük deplasmanında Süper Lig'de tam 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde son olarak 15. haftadaki G.Birliği maçında 11'de sahaya çıkan Van Persie, daha sonra ya kadroya giremedi ya da sonradan oyuna dahil oldu. Konyaspor mücadelesinde Fernandao'nun kolunun kırılmasının ardından ilk 11'de şans bulan van Persie, bu şansını iyi kullandı.



Süper Lig'deki son golünü 20 Kasım 2016'da (131 gün önce) G.Saray'a atan Hollandalı forvet, '1 Nisan'da Karabük'e attığı golle hem suskunluğunu bozdu, hem de takımına altın değerinde 3 puanı getirdi. Süper Lig'de forma giydiği üst üste son dokuz maçta gol atamayan Persie, İngiltere ve Türkiye kariyerinde en uzun gol atamama serisini de sonlandırmış oldu. Hollandalı oyuncu dün akşam Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltirken; bu sezon F.Bahçe formasıyla toplam 11 gole ulaştı.