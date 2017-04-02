Ozan Tufan'ın acı günü!
Fenerbahçeli futbulcu Ozan Tufan'nın dedesi 85 yaşındaki Ali Tufan, hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın dedesi Ali Tufan, bu sabah yaşadığı Bursa'nın Harmancık İlçesi'nde, yaşlılığa bağlı rahaksızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ali Tufan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Harmancık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ozan Tufan'nın babası Mehmet Tufan, kabristan çıkışında taziyeleri kabul etti.
Ozan Tufan'ın bugün oynanan Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda bulunması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi.
Ali Tufan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Harmancık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ozan Tufan'nın babası Mehmet Tufan, kabristan çıkışında taziyeleri kabul etti.
Ozan Tufan'ın bugün oynanan Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda bulunması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Ozan Tufan'ın acı günü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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