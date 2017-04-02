 Ozan Tufan'ın acı günü! – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    'ın acı günü!

    Ozan Tufan'ın acı günü!

    Fenerbahçeli futbulcu 'nın dedesi 85 yaşındaki , hayatını kaybetti.

    'nin başarılı orta saha oyuncusu 'ın dedesi , bu sabah yaşadığı Bursa'nın Harmancık İlçesi'nde, yaşlılığa bağlı rahaksızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.



    Ali Tufan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Harmancık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ozan Tufan'nın babası Mehmet Tufan, kabristan çıkışında taziyeleri kabul etti.

    Ozan Tufan'ın bugün oynanan Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda bulunması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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