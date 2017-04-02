Mersi-Van Persie
F.Bahçe, evinde devlerin kabusu olan Karabükspor’u Robin Van Persie’nin tek golüyle devirip, maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.
Fenerbahçe, bu sezon sahasında aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral tazeledi. İlk yarıda futbol adına beklentiler karşılanamazken ikinci 45 dakikada iki takım da galibiyet için bastırdı. Ancak Fabiano ve Ahmet Şahin yaptığı başarılı kurtarışlarla skorun değişmesine izin vermedi.
SOW'DAN ASİST
84. dakikada ise şans Fenerbahçe'ye güldü. Moussa Sow'un ceza sahası dışından kaleye göndermek istediği şut Van Persie'ye asist oldu. Topu önünde bulan Van Persie temiz bir plase vuruşla Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. Sahasında bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u mağlup ederek devleşen Kardemir Karabükspor, bu gole karşılık veremedi ve sahasında 6 maç (5 G, 1 B) sonra mağlubiyetle tanıştı.
BU HAFTA AKHİSAR
Aldığı bu galibiyet ile taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltirken maç fazlasıyla Şampiyonlar Ligi hesapları yapan ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önüne geçip üçüncü sıraya yerleşti. Fenerbahçe önümüzdeki hafta sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak.
GELENEK SÜRÜYOR
F.Bahçe ile Karabükspor, Süper Lig'de dün 18. kez karşı karşıya geldi. Sahadan galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 13. galibiyetini elde etti. Rekabette Karabük'ün de 4 galibiyeti bulunuyor. F.Bahçe ayrıca rakibi karşısında üst üste 5. kez galip gelerek bir geleneği de sürdürmüş oldu.
DIŞARIDA COŞTU
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 24 puan çıkardı. İç sahada oynadığı 13 maçta ise 23 puan toplayabildi.
GÖREV DEĞİŞİMİ
Advocaat, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Hollandalı hoca, Neustaedter, Ozan Tufan ve Jose Fernandao'nun yerine, Lens, Simon Kjaer ve Robin van Persie'yi oynattı.
KARABÜK FİRE VERDİ
Karabük, dün akşam sakatlıklar nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamadı. Barisic, son yapılan antrenmanda sakatlanan Abdou Razack Traore ile Ermin Zec'i oynatmadı. Ayrıca sakat olan Kerim Zengin maç kadrosundaki yerini alamadı.
SOW'DAN ASİST
84. dakikada ise şans Fenerbahçe'ye güldü. Moussa Sow'un ceza sahası dışından kaleye göndermek istediği şut Van Persie'ye asist oldu. Topu önünde bulan Van Persie temiz bir plase vuruşla Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. Sahasında bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u mağlup ederek devleşen Kardemir Karabükspor, bu gole karşılık veremedi ve sahasında 6 maç (5 G, 1 B) sonra mağlubiyetle tanıştı.
BU HAFTA AKHİSAR
Aldığı bu galibiyet ile taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltirken maç fazlasıyla Şampiyonlar Ligi hesapları yapan ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önüne geçip üçüncü sıraya yerleşti. Fenerbahçe önümüzdeki hafta sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak.
GELENEK SÜRÜYOR
F.Bahçe ile Karabükspor, Süper Lig'de dün 18. kez karşı karşıya geldi. Sahadan galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 13. galibiyetini elde etti. Rekabette Karabük'ün de 4 galibiyeti bulunuyor. F.Bahçe ayrıca rakibi karşısında üst üste 5. kez galip gelerek bir geleneği de sürdürmüş oldu.
DIŞARIDA COŞTU
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 24 puan çıkardı. İç sahada oynadığı 13 maçta ise 23 puan toplayabildi.
GÖREV DEĞİŞİMİ
Advocaat, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Hollandalı hoca, Neustaedter, Ozan Tufan ve Jose Fernandao'nun yerine, Lens, Simon Kjaer ve Robin van Persie'yi oynattı.
KARABÜK FİRE VERDİ
Karabük, dün akşam sakatlıklar nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamadı. Barisic, son yapılan antrenmanda sakatlanan Abdou Razack Traore ile Ermin Zec'i oynatmadı. Ayrıca sakat olan Kerim Zengin maç kadrosundaki yerini alamadı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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